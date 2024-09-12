Динара Смольская рассказала о договоре с мужем перед рождением сына

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о процессе воспитания их с Антоном Смольским сына. Мальчика зовут Сафрон.

«Большую помощь, о которой договорились перед рождением сына, оказывает Антон. Кроме того, вместе подумали о помощниках. Когда выступаем или тренируемся в разное время, по очереди остаёмся с малышом. Если же заняты оба, нужна поддержка ещё одного человека. В этом случае помогают бабушки и няня, которая вместе с нами ездит на соревнования.

Большое спасибо Антону, который даже в мыслях не держал, что ради воспитания ребёнка нужно пожертвовать карьерой. Здорово, что мы всё организовали. Очень благодарна ему, всем помощникам, ребятам. На сборе в Логойске мы могли на время оставить малыша с любым членом команды.

После объёмной тренировки или сложной гонки мне придаёт силы его улыбка, детская шалость, активность. Да, не удаётся привычно полежать, как следует отдохнуть, но время, проведённое с ребёнком, не описать, оно многого стоит! Очень здорово, я счастлива, что я мама такого замечательного малыша!» — приводит слова Смольской Betnews.