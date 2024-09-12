Динара Смольская: призовые — это всегда мотивация. Я не прочь их заработать

Белорусская биатлонистка олимпийская чемпионка 2018 года Динара Смольская рассказала о влиянии призовых на мотивацию в новом сезоне.

«Призовые — это по большому счёту всегда мотивация. В прошлом году такой возможности не было, а ныне не прочь их заработать. Растёт сын, появляются собственные пожелания. Мы не выступаем, как раньше, на этапах Кубка мира, других международных турнирах. В этом сезоне у нас возникли хорошие условия, предполагающие новые возможности. И это отлично!» — приводит слова Смольской Betnews.

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей, а лидеры в категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.