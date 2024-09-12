Смольская: обидно, что не допустили до ОИ-2024 Алину Горносько. У меня мурашки по спине

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года Динара Смольская высказалась о прошедшей летней Олимпиаде-2024 и прокомментировала возможное участие Беларуси в зимних Играх-2026.

— Как видится участие в зимней Олимпиаде? Следила ли за событиями на недавней, летней, во Франции?

— Не скажу, что знаю всех победителей, чаще смотрела трансляции с участием белорусов. Очень рада за батутистов, они молодцы, восхищена ими, представляю, насколько ребята, их наставники счастливы и довольны. И правильно, что они поехали. Выступали без флага, в нейтральном статусе, но все знали, что это белорусы. Обидно за нашу Алину Горносько, которую не допустили на Игры. Говорю, и даже сейчас по спине мурашки. Сложно представить, каково было Алине. Она же могла выиграть олимпийский турнир. Не хотела бы быть на месте тех спортсменов, которые прошли отбор, но не поехали на Олимпиаду. Я всё ещё верю, что нас допустят к зимним Играм. Мы к этим стартам серьёзно готовимся и намерены громко представить страну, — приводит слова Смольской Betnews.

Ранее спортсменка заявила, что призовые в новом сезоне играют весомую роль в вопросе мотивации.