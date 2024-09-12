Бажин выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР с двумя промахами, Кульгускин — третий

Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по летнему биатлону. Дистанцию на 20 км в соревнованиях на роллерах чемпион мира 2017 года преодолел за 49.48,0. Свердловчанин при этом допустил два промаха.

Серебряную медаль завоевал Александр Поварницын, допустивший три промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 15,3 секунды. Бронзовая награда досталась 19-летнему Леониду Кульгускину, который точно поразил все мишени (+18,8 секунды).

Биатлон. Чемпионат России.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 49.48,0 (2 промаха).

2. Александр Поварницын (Тюменская область) – отставание 15,3 секунды (3).

3. Леонид Кульгускин (Новосибирская область — Алтайский край) +18,8 (0).

4. Евгений Сидоров (Красноярский край) +53,5 (2).

5. Рустам Каюмов (ЯНАО) + 1.04,2 (2).

6. Антон Бабиков (Башкортостан) + 1.10,6 (3).

Летний ЧР по биатлону продолжится в Красноярске до 15 сентября.