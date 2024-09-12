«Ребята, вы обалдели?» Губерниев раскритиковал стрельбу биатлонистов на летнем ЧР

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал качество стрельбы российских биатлонистов на летнем Альфа-Банк Чемпионате России в Красноярске во время мужской индивидуальной гонки.

«После четвёртого рубежа у Вагина 10 промахов, у Истамгулова — 7, у Ерёмина — 9, у Поршнева — 6. Это что такое? Ребята, вы там обалдели все? Что за стрельба? Лихорадит — это мягко говоря. Просто трясёт. Какие-то закритические углы атаки. И так этот биатлонный самолёт может свалиться в плоский штопор и оттуда уже не выйти. Конечно, очень хочется, чтобы тренеры со спортсменами вели этот лайнер, крепко держась за штурвал», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Летний чемпионат России проходит с 12 по 15 сентября.