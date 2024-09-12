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19-летний Кульгускин — единственный, кто отстрелял точно в индивидуальной гонке на ЧР

19-летний Леонид Кульгускин стал единственным биатлонистом, кто отстрелял точно в индивидуальной гонке на летнем Альфа-Банк Чемпионате России. Спортсмен занял третье место, проиграв лидеру Кириллу Бажину 18,8 секунды.

Кульгускин ещё выступает среди юниоров. Это первая медаль биатлониста на взрослом уровне.

Биатлон. Чемпионат России.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 49.48,0 (2 промаха).

2. Александр Поварницын (Тюменская область) – отставание 15,3 секунды (3).

3. Леонид Кульгускин (Новосибирская область) +18,8 (0).

4. Евгений Сидоров (Красноярский край) +53,5 (2).

5. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1.04,2 (2).

6. Антон Бабиков (Башкортостан) +1.10,6 (3).

Летний ЧР по биатлону продолжится в Красноярске до 15 сентября.