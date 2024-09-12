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«Попытался создать интригу». Кирилл Бажин — о стрельбе на последнем рубеже в гонке ЧР

«Попытался создать интригу». Кирилл Бажин — о стрельбе на последнем рубеже в гонке ЧР
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Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 20 км в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по летнему биатлону. Бажин стал победителем гонки, биатлонист после трёх огневых рубежей шёл с «нулём», но на заключительном допустил два промаха.

Летний биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Индивидуальная гонка 20 км
12 сентября 2024, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
49:48.0
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+15.3
3
Леонид Кульгускин
Новосибирская - Алтайский
+18.8

«Никаких мыслей о четырёх «нулях» не было, понимал, что надо работать, на трассе было не до этого. У нас не было соревновательной практики — прошли три старта, но сегодня уже было легче. Что касается стрельбы на последнем огневом рубеже — я попытался создать интригу, чтобы всем было интересно (улыбается)», — сказал Бажин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряную медаль в гонке завоевал Александр Поварницын, допустивший три промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 15,3 секунды. Бронзовая награда досталась 19-летнему Леониду Кульгускину, который точно поразил все мишени (+18,8 секунды).

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