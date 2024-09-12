19-летний Кульгускин рассказал о том, как его вели к первой медали на взрослом уровне

19-летний российский юниор Леонид Кульгускин прокомментировал попадание в призы индивидуальной гонки на Альфа-Банк Чемпионате России по летнему биатлону в Красноярске. Спортсмен стал единственным, кто смог отстрелять без ошибок на огневых рубежах, заняв третье место на финише.

— Тренеры сказали наслаждаться и идти спокойно, как на тренировке. Стрельнул хорошо. Мне сказали, что борюсь за призы. И начинаешь осознавать, что ты уже в лидерах. Приходится искать в себе силы и начинать работать. Голова кругом не шла. Грамотно разложился, несмотря на то что мне кричали: «Прибавляй». Шёл по самочувствию.

— Ты только недавно соревновался по старшим юношам, даже не юниорам. Сейчас заявляешься на мужской чемпионат России. Юноши 20 км не бегают, они бегают 12,5 км.

— Я уже должен бегать 15 км, потому что перешёл в юниоры. 20 км оказалось бежать легче, чем спринт, — приводит слова Кульгускина «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержал Кирилл Бажин, а серебро досталось Александру Поварницыну.