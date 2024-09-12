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Кира Дюжева пропустит индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

Кира Дюжева пропустит индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону
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Биатлонистка Кира Дюжева не сможет принять участие в индивидуальной гонке в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России. Спортсменка из Красноярского края подвернула ногу на разминке, со стадиона её увезли на скорой помощи на медобследование.

Женская 15-километровая индивидуальная гонка пройдёт сегодня, 12 сентября, и начнётся в 12:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. Ранее стало известно, что российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. У Серохвостова проблемы со здоровьем. Халили не выполнил объём летней подготовительной работы. Сборная Беларуси в полном составе также пропустит соревнования в Красноярске.

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