Виктория Сливко перед стартом ЧР по летнему биатлону перекрасила брови и ресницы в розовый

Российская биатлонистка Виктория Сливко накануне старта индивидуальной гонки на летнем Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону с перекрашенными в розовый цвет бровями и ресницами.

«Ничего не происходит. Просто я сегодня розовая девочка. У Лизы Каплиной увидела розовую тушь и захотела повеселиться», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Виктория Сливко Фото: скриншот трансляции

Ранее Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по летнему биатлону. Дистанцию на 20 км в соревнованиях на роллерах чемпион мира 2017 года преодолел за 49.48,0. Свердловчанин при этом допустил два промаха.

Серебряную медаль завоевал Александр Поварницын, допустивший три промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 15,3 секунды. Бронзовая награда досталась 19-летнему Леониду Кульгускину, который точно поразил все мишени (+18,8 секунды).