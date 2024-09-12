Тамара Дербушева выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону
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Тамара Дербушева, представляющая Свердловскую область, стала победительницей индивидуальной гонки в рамках Альфа-Банк летнего чемпионата России по биатлону. 15-километровую дистанцию она преодолела за 38.06,6, допустив два промаха.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
12 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
38:06.6
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+4.7
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+13.3
Серебряную медаль завоевала Виктория Сливко из Тюменской области с двумя промахами на огневых рубежах. Тройку сильнейших замкнула ещё одна свердловчанка, Наталия Шевченко, которая также совершила два промаха.
Летний ЧР по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября.
Биатлон. Летний чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины, 15 км.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) – 38.06,6 (2 промаха).
- Виктория Сливко (Тюменской область) – отставание 4,7 секунды (2).
- Наталия Шевченко (Свердловская область) +13,3 (2).
- Екатерина Мошкова (ХМАО_Югра) +20,3 (2).
- Анастасия Халили (Московская область) +46,3 (3).
- Анастасия Шевченко (Свердловская область) +51,4 (2).
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