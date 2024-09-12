«Тома не последний человек в сборной». Сливко — о втором месте на летнем ЧР по биатлону

Российская биатлонистка, чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках Альфа-Банк летнего чемпионата России по биатлону.

«Я всё делала для победы. Не сказала бы, что была уверенность в победе, потому что знала, что в лидерах идёт Тома (Дербушева. — Прим. «Чемпионата»), это не последний человек в сборной. Понимала, что бороться будет сложно. Отдала себя всю, мне даже стоять сейчас тяжело. На последнем круге работала на максимальной скорости, старалась побороться за первое место, но и удержать второе, конечно», — сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. Сборная Беларуси в полном составе пропускает соревнования.