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«Тома не последний человек в сборной». Сливко — о втором месте на летнем ЧР по биатлону

«Тома не последний человек в сборной». Сливко — о втором месте на летнем ЧР по биатлону
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Российская биатлонистка, чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках Альфа-Банк летнего чемпионата России по биатлону.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
12 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
38:06.6
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+4.7
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+13.3

«Я всё делала для победы. Не сказала бы, что была уверенность в победе, потому что знала, что в лидерах идёт Тома (Дербушева. — Прим. «Чемпионата»), это не последний человек в сборной. Понимала, что бороться будет сложно. Отдала себя всю, мне даже стоять сейчас тяжело. На последнем круге работала на максимальной скорости, старалась побороться за первое место, но и удержать второе, конечно», — сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. Сборная Беларуси в полном составе пропускает соревнования.

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