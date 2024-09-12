Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на летнем ЧР по биатлону

Тамара Дербушева, представляющая Свердловскую область, прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке в рамках Альфа-Банк летнего чемпионата России по биатлону.

«Поглядывала за спортсменами, кто как бежит, чтобы быть немного в курсе, а затем шла уже свою гонку и работала по максимуму. «На ноль» отработать — это очень хороший результат, но это тяжело, мы следим за лучшими биатлонистами, стараемся находить какие-то нюансы, чтобы улучшить стрельбу», — сказала Дербушева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряную медаль завоевала Виктория Сливко из Тюменской области с двумя промахами на огневых рубежах. Тройку сильнейших замкнула ещё одна свердловчанка, Наталия Шевченко, которая также совершила два промаха.

Летний ЧР по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября.