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Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на летнем ЧР по биатлону

Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на летнем ЧР по биатлону
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Тамара Дербушева, представляющая Свердловскую область, прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке в рамках Альфа-Банк летнего чемпионата России по биатлону.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
12 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
38:06.6
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+4.7
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+13.3

«Поглядывала за спортсменами, кто как бежит, чтобы быть немного в курсе, а затем шла уже свою гонку и работала по максимуму. «На ноль» отработать — это очень хороший результат, но это тяжело, мы следим за лучшими биатлонистами, стараемся находить какие-то нюансы, чтобы улучшить стрельбу», — сказала Дербушева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряную медаль завоевала Виктория Сливко из Тюменской области с двумя промахами на огневых рубежах. Тройку сильнейших замкнула ещё одна свердловчанка, Наталия Шевченко, которая также совершила два промаха.

Летний ЧР по биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября.

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