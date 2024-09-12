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«Он нас с Бабиковым ещё в прошлом году в грязь втоптал». Поварницын — о Кульгускине

«Он нас с Бабиковым ещё в прошлом году в грязь втоптал». Поварницын — о Кульгускине
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Биатлонист Александр Поварницын высказался о Леониде Кульгускине, занявшем третье место в индивидуальной гонке на летнем Альфа-Банк Чемпионате России. 19-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Индивидуальная гонка 20 км
12 сентября 2024, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
49:48.0
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+15.3
3
Леонид Кульгускин
Новосибирская - Алтайский
+18.8

«В начале прошлого сезона на вкатке в Тюмени у нас была тренировка с ним. Он делал мощностные ускорения со мной и Антоном Бабиковым. И мы тогда были очень поражены его скоростью, он нас просто там в грязь втоптал (улыбается). И стрелял тогда он хорошо, а мы там мазали. Он стрелял дольше, это в силу того, что он ещё более молодой спортсмен, у них не так сильно это наработано. Но стрелял он качественно.

Мне нравится, когда приходит вот такая молодёжь. Никто их не тащит, они сами берут и о себе заявляют. Без всяких подачек сверху. Когда‑то и мы такими были, нас никто в команду не тащил, никого ради нас из команды не убирал.

Если честно, я надеялся, что он у меня выиграет. Я понимал, что первую часть дистанции, до последнего подъёма, скорее всего, он мне проиграет, и проиграет сильно, потому что там я очень сильно отработал. Я видел по трансляции, как он бежал в последний подъём, и мне казалось, что он наконец‑то включился и должен мне ещё чуть‑чуть привезти, но, видимо, у него это не получилось», — приводит слова Поварницына «Матч ТВ».

Кирилл Бажин с двумя промахами стал победителем индивидуальной гонки, серебряную медаль завоевал Александр Поварницын, допустивший три осечки на огневых рубежах.

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