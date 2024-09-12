Тренер Шукалович — о Кульгускине: у него очень высокий функциональный потенциал

Руководитель юношеского проекта Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Шукалович высказался о бронзовой медали 19-летнего юниора Леонида Кульгускина на летнем Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону в Красноярске.

– Леонид, по сути, с 10 лет на виду, выделялся с первых соревнований. Если взять предыдущий сезон, они с Савелием Коноваловым были лидерами в юношеском возрасте. По очереди выигрывали. Прошлый сезон у Кульгускина был не совсем удачным, он ногами выделялся, но болел, какие-то старты проваливал. Потом на фоне болезни достаточно успешно выступил на юниорском первенстве России – три раза был в призах.

– Он первый участник юношеского проекта СБР, который громко заявил о себе на взрослом уровне. Наверное, в этой бронзе есть частичка и вашей совместной работы.

– Конечно, в первую очередь это продукт биатлона Алтайского края. Личный тренер Леонида – его отец. Но я надеюсь, что он что-то почерпнул и из нашей совместной работы. Мы и сейчас продолжаем взаимодействовать и с ним, и с его отцом. Я знаю всё, что он делает с точки зрения тренерского процесса. Потенциально сильный парень – хорошая стрельба, очень высокий функциональный потенциал, — приводит слова Шукаловича пресс-служба СБР.

Отметим, что 19-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.