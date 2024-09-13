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Александр Корнев не выступит на летнем чемпионате России из-за проблем со здоровьем

Российский биатлонист Александр Корнев не сможет продолжить выступления на летнем Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону в Красноярске. Причиной тому стали недомогания.

«Для меня чемпионат России в Красноярске закончился. Завтра еду домой, буду готовиться к зимнему сезону.

Вчера появилось лёгкое недомогание, поэтому я решил не бежать индивидуальную гонку. Сегодня прошло одно недомогание, появилось другое. Решил, что нет смысла просто сидеть здесь, надо ехать домой до конца поправляться и готовиться дальше», — приводит слова Корнева «Матч ТВ».

Ранее Корнев по состоянию здоровья пропустил индивидуальную гонку на летнем ЧР. Победителем старта на 20 км стал Кирилл Бажин, серебро завоевал Александр Поварницын, а бронза досталась Леониду Кульгускину.