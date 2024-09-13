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Летний ЧР по биатлону: когда начало женского спринта, где смотреть

Летний ЧР по биатлону: когда начало женского спринта, где смотреть
Тамара Дербушева
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В субботу, 14 сентября, продолжится летний Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. Женская спринтерская гонка на 7,5 км начнётся в 12:00 мск.

Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало эфира — в 11:40 мск.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт в Красноярске с 12 по 15 сентября. Ранее стало известно, что российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. У Серохвостова проблемы со здоровьем. Халили не выполнил объём летней подготовительной работы. Сборная Беларуси в полном составе также пропустит соревнования в Красноярске.

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