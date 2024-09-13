Антон Бабиков — о фаворитах чемпионата России: Ростовцев, Пак и Майгуров

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков ответил на вопрос, кого он считает фаворитами летнего Альфа-Банк чемпионата России, который проходит в Красноярске.

«Ростовцев, Пак и Майгуров. Майгуров – первый, Пак – второй, Ростовцев – третий. Раз сборная уехала с чемпионата России, то они как представители СБР должны отдуваться. А если из тех, кто будет участвовать в соревнованиях… Тут Александр Иванович Тихонов на рубеже ходит – он многим фору даст», — сказал Бабиков в ролике телеграм-канала «Союз Трёх Биатлонистов».

Виктор Майгуров — президент Союза биатлонистов России (СБР). Павел Ростовцев — вице-президент СБР, а Александр Пак — исполнительный директор.