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Пётр Пащенко стал победителем спринта на летнем чемпионате России по биатлону

Пётр Пащенко стал победителем спринта на летнем чемпионате России по биатлону
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Завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Победителем спринта стал Пётр Пащенко, представляющий ХМАО-Югра. Он преодолел дистанцию 10 км за 23.56,1, допустив один промах. Это третья подряд победа югорчанина в спринте на летних чемпионатах России по биатлону.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
14 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
23:56.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+9.4
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+27.9

Серебряную медаль завоевал Никита Поршнев, допустивший два промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 9,4 секунды. Тройку лучших замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами и отставанием 27,9.

Биатлон. Летний чемпионат России.
Спринтерская гонка. Мужчины, 10 км.

  1. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — 23.56,1 (1 промах).
  2. Никита Поршнев  (ХМАО-Югра) — отставание 9,4 (2).
  3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +27,9.
  4. Кирилл Бажин  (Свердловская область) +37,8.
  5. Леонид Кульгускин (Новосибирская область — Алтайский край) +39,2.
  6. Дмитрий Иванов  (ХМАО-Югра) +42,9.
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