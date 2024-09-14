Пётр Пащенко стал победителем спринта на летнем чемпионате России по биатлону

Завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Победителем спринта стал Пётр Пащенко, представляющий ХМАО-Югра. Он преодолел дистанцию 10 км за 23.56,1, допустив один промах. Это третья подряд победа югорчанина в спринте на летних чемпионатах России по биатлону.

Серебряную медаль завоевал Никита Поршнев, допустивший два промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 9,4 секунды. Тройку лучших замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами и отставанием 27,9.

Биатлон. Летний чемпионат России.

Спринтерская гонка. Мужчины, 10 км.

Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — 23.56,1 (1 промах). Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 9,4 (2). Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +27,9. Кирилл Бажин (Свердловская область) +37,8. Леонид Кульгускин (Новосибирская область — Алтайский край) +39,2. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +42,9.