Пётр Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России в третий раз подряд

Биатлонист Пётр Пащенко завоевал золотую медаль спринта на дистанции 10 км в рамках летнего чемпионата России третий раз подряд.

Сегодня, 14 сентября, 33-летний представитель ХМАО-Югра выиграл спринт на летнем чемпионате России — 2024 в Красноярске. Он преодолел дистанцию за 23.56,1, допустив один промах. Ранее Пащенко побеждал в аналогичном виде программы в Сочи в 2022 году и в Тюмени в 2023-м.

Серебряную медаль в данной гонке завоевал Никита Поршнев, допустивший два промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 9,4 секунды. Тройку лучших замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами и отставанием 27,9.