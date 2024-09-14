Пётр Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России в третий раз подряд
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Биатлонист Пётр Пащенко завоевал золотую медаль спринта на дистанции 10 км в рамках летнего чемпионата России третий раз подряд.
Сегодня, 14 сентября, 33-летний представитель ХМАО-Югра выиграл спринт на летнем чемпионате России — 2024 в Красноярске. Он преодолел дистанцию за 23.56,1, допустив один промах. Ранее Пащенко побеждал в аналогичном виде программы в Сочи в 2022 году и в Тюмени в 2023-м.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
14 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
23:56.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+9.4
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+27.9
Серебряную медаль в данной гонке завоевал Никита Поршнев, допустивший два промаха на огневых рубежах. Его отставание от лидера составило 9,4 секунды. Тройку лучших замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами и отставанием 27,9.
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