«Сильно волновался перед гонкой». Пащенко — о победе в спринте на летнем ЧР по биатлону
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Пётр Пащенко, представляющий ХМАО-Югра, прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
14 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
23:56.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+9.4
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+27.9
«Сильно волновался перед гонкой. Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось. Здесь нормальная ситуация для предсезонной подготовки, ветер имеет повышенную плотность и вносит свои коррективы. Нужно готовиться и в зиму входить с нормальной процентовкой в стрельбе», — сказал Пащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.
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