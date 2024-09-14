«Сильно волновался перед гонкой». Пащенко — о победе в спринте на летнем ЧР по биатлону

Пётр Пащенко, представляющий ХМАО-Югра, прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024.

«Сильно волновался перед гонкой. Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось. Здесь нормальная ситуация для предсезонной подготовки, ветер имеет повышенную плотность и вносит свои коррективы. Нужно готовиться и в зиму входить с нормальной процентовкой в стрельбе», — сказал Пащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.