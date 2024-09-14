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«Доволен ходом, но так стрелять нельзя». Никита Поршнев — о спринте на летнем ЧР

«Доволен ходом, но так стрелять нельзя». Никита Поршнев — о спринте на летнем ЧР
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Никита Поршнев, представляющий ХМАО-Югра, прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Югорчанин занял второе место, допустив два промаха.

«Пащенко победил в лучших традициях Дарио Колоньи. Но какие его годы? Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя. Всем надо ещё работать над этим.

Спасибо региону! Я вылетел из сборной, готовлюсь в региональной команде. Там меня очень поддерживают, что очень важно для возвращения в сборную. Я настроен вернуться в этом году», — рассказал Поршнев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.

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