«Доволен ходом, но так стрелять нельзя». Никита Поршнев — о спринте на летнем ЧР

Никита Поршнев, представляющий ХМАО-Югра, прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Югорчанин занял второе место, допустив два промаха.

«Пащенко победил в лучших традициях Дарио Колоньи. Но какие его годы? Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя. Всем надо ещё работать над этим.

Спасибо региону! Я вылетел из сборной, готовлюсь в региональной команде. Там меня очень поддерживают, что очень важно для возвращения в сборную. Я настроен вернуться в этом году», — рассказал Поршнев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.