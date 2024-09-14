Виктория Сливко выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону

Завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Победительницей спринта стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область. Она преодолела дистанцию за 19.48,3, не допустив ни одного промаха.

Серебряную медаль завоевала Тамара Дербушева, допустившая один промах на огневых рубежах. Её отставание от лидера составило 10,5 секунды. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина с одним промахом и отставанием 15,3.

Биатлон. Летний чемпионат России.

Спринтерская гонка. Женщины, 7,5 км

Виктория Сливко (Тюменская область) — 19.48,3 (без промахов). Тамара Дербушева (Свердловская область) +10,5 (1). Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +15,3 (1). Анастасия Егорова (Мурманская область) +23,0 (1). Анастасия Халили (Московская область) +23,7 (2). Наталия Шевченко (Свердловская область) +26,1 (2).