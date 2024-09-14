Наталия Шевченко упала в спринте на летнем ЧР, получив ссадины на ноге и руке

Наталия Шевченко (Мекрюкова) упала во время прохождения штрафного круга во время спринтерской гонки на 7,5 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, получила ссадины на ноге и руке. В итоге она заняла шестое место с отставанием 26,1 секунды и двумя промахами.

Фото: Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Фото: Телеграм-канал «Только биатлон. Ничего лишнего»

Фото: Телеграм-канал «Только биатлон. Ничего лишнего»

Победительницей спринта стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область. Она преодолела дистанцию за 19.48,3, не допустив ни одного промаха. Серебряную медаль завоевала Тамара Дербушева, допустившая один промах на огневых рубежах. Её отставание от лидера составило 10,5 секунды. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина с одним промахом и отставанием 15,3.

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.