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«Пащенко и Поршнев 40 дней не были дома». Тренер ХМАО‑Югры — о результатах в спринте на ЧР

«Пащенко и Поршнев 40 дней не были дома». Тренер ХМАО‑Югры — о результатах в спринте на ЧР
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Старший тренер мужской сборной ХМАО‑Югры Сергей Алтухов прокомментировал выступление представителей региона в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Пётр Пащенко стал победителем гонки, а Никита Поршнев завоевал серебряную медаль. Ещё один представитель ХМАО‑Югры, Дмитрий Иванов, занял шестое место.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
14 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
23:56.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+9.4
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+27.9

«Очень долго готовились. Это дало плоды, около 40 дней не возвращались домой. Пащенко очень сильно заряжен на сезон. Ему отступать некуда. Олимпиада близка. Поршнев очень хорошо подготовился. Думаю, он покажет результат в сезоне. Самое главное в соревнованиях — победа, будем только за неё бороться», — сказал Алтухов в эфире тееканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.

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