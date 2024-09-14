«Пащенко и Поршнев 40 дней не были дома». Тренер ХМАО‑Югры — о результатах в спринте на ЧР

Старший тренер мужской сборной ХМАО‑Югры Сергей Алтухов прокомментировал выступление представителей региона в спринтерской гонке на 10 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Пётр Пащенко стал победителем гонки, а Никита Поршнев завоевал серебряную медаль. Ещё один представитель ХМАО‑Югры, Дмитрий Иванов, занял шестое место.

«Очень долго готовились. Это дало плоды, около 40 дней не возвращались домой. Пащенко очень сильно заряжен на сезон. Ему отступать некуда. Олимпиада близка. Поршнев очень хорошо подготовился. Думаю, он покажет результат в сезоне. Самое главное в соревнованиях — победа, будем только за неё бороться», — сказал Алтухов в эфире тееканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 12 по 15 сентября в Красноярске.