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«Бывало и похуже». Наталия Шевченко — о падении в спринте на летнем ЧР по биатлону

«Бывало и похуже». Наталия Шевченко — о падении в спринте на летнем ЧР по биатлону
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Наталия Шевченко (Мекрюкова) упала во время прохождения штрафного круга во время спринтерской гонки на 7,5 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, получила ссадины на ноге и руке. В итоге она заняла шестое место с отставанием в 26,1 секунды и двумя промахами.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
19:48.3
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+10.5
3
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
+15.3

«Просто запнулась на штрафном кругу. Потеря концентрации, убегала в борьбу. Неприятно, но бывало и похуже, ничего страшного. Просто царапина, ничего особенного. Нужно было встать и бежать дальше, быстро включилась и побежала. Ничего не вижу в этом такого, все падают. Финиш был тяжеловатый, поэтому шестое место», — сказала Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победительницей спринта стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, серебряную медаль завоевала свердловчанка Тамара Дербушева. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина из ХМАО-Югра.

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