«Бывало и похуже». Наталия Шевченко — о падении в спринте на летнем ЧР по биатлону

Наталия Шевченко (Мекрюкова) упала во время прохождения штрафного круга во время спринтерской гонки на 7,5 км в рамках летнего Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону — 2024. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, получила ссадины на ноге и руке. В итоге она заняла шестое место с отставанием в 26,1 секунды и двумя промахами.

«Просто запнулась на штрафном кругу. Потеря концентрации, убегала в борьбу. Неприятно, но бывало и похуже, ничего страшного. Просто царапина, ничего особенного. Нужно было встать и бежать дальше, быстро включилась и побежала. Ничего не вижу в этом такого, все падают. Финиш был тяжеловатый, поэтому шестое место», — сказала Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победительницей спринта стала Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, серебряную медаль завоевала свердловчанка Тамара Дербушева. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина из ХМАО-Югра.