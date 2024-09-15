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Сборная ПФО выиграла мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону

Сборная ПФО выиграла мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону
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Сборная ПФО (Приволжский федеральный округ) завоевала золото летнего чемпионата России по биатлону — 2024 в эстафете. За команду выступали Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов и Даниил Усов. Сборная преодолела дистанцию 4x7.5 км за 1:15.07,1. На счету спортсменов 3 штрафных круга и 15 дополнительных патронов.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Эстафета 4x7.5 км
15 сентября 2024, воскресенье. 09:13 МСК
Окончено

Сборная Башкортостана за которую выступали Родион Травников, Антон Бабиков, Владислав Зотов и Данил Матерков, финишировала на второй позиции со стрельбой 0+8 (отставание 8,5). Бронзовые медали — у команды Санкт-Петербурга, за которую пробежали Михаил Айкинский, Александр Козулин, Кирилл Владимиров и Максим Цветков (стрельба 0+8, отставание 14,9).

Биатлон. Летний чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. 4x7.5 км

  1. ПФО (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов и Даниил Усов) — 1:15.07,1 (3+15).
  2. Республика Башкортостан (Родион Травников, Антон Бабиков, Владислав Зотов и Данил Матерков) +8,5 (0+8).
  3. Московская область (Михаил Айкинский, Александр Козулин, Кирилл Владимиров и Максим Цветков) +14,9 (0+8).
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