Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на летнем ЧР по биатлону

Сборная Московской области завоевала золото летнего чемпионата России по биатлону — 2024 в эстафете. За команду выступали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили. Сборная преодолела дистанцию 4x6 км за 1:15.30,6. Победительницы зашли на одни штрафной круг и использовали шесть дополнительных патронов.

Сборная Свердловской области, за которую выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, финишировала на второй позиции со стрельбой 0+10 (отставание 34,6). Бронзовые медали — у команды ХМАО-Югра, за которую пробежали Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля (стрельба 1+6, отставание 1.18,0).

Биатлон. Летний чемпионат России.

Эстафета. Женщины. 4x6 км