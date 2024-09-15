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Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на летнем ЧР по биатлону

Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на летнем ЧР по биатлону
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Сборная Московской области завоевала золото летнего чемпионата России по биатлону — 2024 в эстафете. За команду выступали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили. Сборная преодолела дистанцию 4x6 км за 1:15.30,6. Победительницы зашли на одни штрафной круг и использовали шесть дополнительных патронов.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Эстафета 4x6 км
15 сентября 2024, воскресенье. 12:05 МСК
Окончено

Сборная Свердловской области, за которую выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, финишировала на второй позиции со стрельбой 0+10 (отставание 34,6). Бронзовые медали — у команды ХМАО-Югра, за которую пробежали Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля (стрельба 1+6, отставание 1.18,0).

Биатлон. Летний чемпионат России.
Эстафета. Женщины. 4x6 км

  1. Московская область (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили) — 1:15.30,6 (1+8).
  2. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко) +34,6 (0+10).
  3. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля) +1.18,0 (1+6).
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