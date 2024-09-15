Сборная Московской области выиграла женскую эстафету на летнем ЧР по биатлону

Сборная Московской области завоевала золото летнего чемпионата России по биатлону — 2024 в эстафете. За команду выступали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили. Сборная преодолела дистанцию 4x6 км за 1:15.30,6. Победительницы зашли на одни штрафной круг и использовали шесть дополнительных патронов.
Сборная Свердловской области, за которую выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко, финишировала на второй позиции со стрельбой 0+10 (отставание 34,6). Бронзовые медали — у команды ХМАО-Югра, за которую пробежали Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля (стрельба 1+6, отставание 1.18,0).
Биатлон. Летний чемпионат России.
Эстафета. Женщины. 4x6 км
- Московская область (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили) — 1:15.30,6 (1+8).
- Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко) +34,6 (0+10).
- ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля) +1.18,0 (1+6).