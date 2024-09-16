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Йоханнес Бё занял второе место в масс-старте City Biathlon в Дрездене, Яков Фак — первый

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал вторым в масс-старте ежегодного турнира по летнему биатлону City Biathlon, который прошёл в Дрездене (Германия). Йоханнес уступил лидерство опытному словенцу Якову Факу. Тройку призёров замкнул Юстус Штрелов из Германии.

В аналогичной женской гонке победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второе место заняла Йоханна Пуфф из Германии. Третьей к финишу добралась норвежка Каролин Оффигстад Кноттен.

City Biathlon, масс-старт, мужчины:

1. Яков Фак (Словения) – 35.49,5 (0+5).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) + 3,3 (0+2).

3. Юстус Штрелов (Германия) +5,2 (0+5).

4. Тарьей Бё (Норвегия) +26,2 (0+8).

5. Филипп Наврат (Германия) +55,4 (1+10).

City Biathlon, масс-старт, женщины:

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,2 (1+7).

2. Йоханна Пуфф (Германия) +9,3 (0+1).

3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +28,0 (0+6).

4. Франциска Пройс (Германия) +28,1 (0+3).

5. Марион Визенсартер (Германия) +45,5 (1+4).