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Мать тренера сборной Тюменской области по биатлону Кугаевского пропала без вести

Мать тренера сборной Тюменской области по биатлону Кугаевского пропала без вести
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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский заявил, что поиски его матери Нины Кугаевской пока не дали результата.

«Пока без результата…» — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

82-летняя Нина Кугаевская, мать главного тренера региональной сборной, ушла в лес 10 сентября и не вернулась. Поиски пропавшей женщины продолжаются до сих пор.

«Приметы женщины: рост 158 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза светло-голубые. Была одета в энцефалитный костюм цвета хаки и белые сапоги», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

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