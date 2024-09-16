Мать тренера сборной Тюменской области по биатлону Кугаевского пропала без вести

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский заявил, что поиски его матери Нины Кугаевской пока не дали результата.

«Пока без результата…» — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

82-летняя Нина Кугаевская, мать главного тренера региональной сборной, ушла в лес 10 сентября и не вернулась. Поиски пропавшей женщины продолжаются до сих пор.

«Приметы женщины: рост 158 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза светло-голубые. Была одета в энцефалитный костюм цвета хаки и белые сапоги», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».