«Моё состояние после летних стартов». Казакевич опубликовала забавное фото с кошкой

Российская биатлонистка серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Ирина Казакевич пошутила над выступлениями в летний период. Спортсменка опубликовала забавное фото с чёрной кошкой с ироничной подписью.

«Моё состояние после летних стартов», — написала Казакевич в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Ирины Казакевич

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.