Биатлонист Баккен пропустит чемпионат Норвегии. Ранее у него были проблемы с сердцем

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен был вынужден отложить возвращение в биатлон из-за простуды. Спортсмен планировал выступить на чемпионате Норвегии в Лиллехаммере на этих выходных. Об этом сообщает Nordic Magazine со ссылкой на Langrenn.

«В последние дни я немного простудился. Возвращение к соревнованиям придётся ещё немного подождать. Я прекрасно понимаю, что на это потребуется время», — приводит слова Баккена Nordic Magazine.

Этим летом норвежец получил разрешение от врачей и начал подготовку к сезону-2024/2025 после двухлетней паузы. 25-летний спортсмен является чемпионом Европы — 2021 в смешанной эстафете. Баккен был на грани завершения профессиональной карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Спортсмен рассказал, что ему пришлось пройти множество медицинских обследований с 2022 года. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм.