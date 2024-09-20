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Биатлонист Малеев: меня по-хорошему удивляет Смольский. Его готовность поражает

Биатлонист Малеев: меня по-хорошему удивляет Смольский. Его готовность поражает
Антон Смольский
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Российский биатлонист трёхкратный чемпион мира среди юниоров Вячеслав Малеев высказался о готовности к первому этапу Альфа-Банк Кубка Содружества Антона Смольского. Белорус выиграл три гонки из трёх возможных.

«Меня он по-хорошему удивляет, потому что он действительно собирается на каждый старт. Ему хватает концентрации на каждый рубеж, чтобы совершать все движения верно, не терять голову. Готовность Антона к Красноярску поражала.

Я не скажу, что он отличается феноменальной скоростью среди российских лидеров. Смольский не выигрывал по тридцать секунд-по минуте, хотя функционально он также силён. Но ему удаётся прекрасно совмещать стрельбу и ход. И работать на рубеже так, словно ему всё легко даётся. Со стороны выглядит так, будто Антон пришёл, отстрелялся без проблем и убежал. Но по себе скажу: не так просто переключиться на стрельбу в гонке», — приводит слова Малеева «Тюменская арена».

Ранее Динара Смольская рассказала о процессе воспитания их с Антоном Смольским сына.

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