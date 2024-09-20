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«Тестирую на себе». Александр Логинов показал тренировку после травмы

«Тестирую на себе». Александр Логинов показал тренировку после травмы
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Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов показал свою тренировку после перелома руки.

«Пока учёные спорят насчёт сохранения мышечной памяти, я тестирую её на себе. Вывод: пора двигаться», — подписал видео Логинов, опубликовав его в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

На сборах в Сочи Логинов сильно упал на лыжероллерах и получил сложный перелом руки.

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России. Будущий сезон станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.

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