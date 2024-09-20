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«В Сочи был допинг, поэтому в 2024-м у нас медаль». Экхофф получила серебро ОИ-2014

«В Сочи был допинг, поэтому в 2024-м у нас медаль». Экхофф получила серебро ОИ-2014
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Бывшая норвежская биатлонистка, двукратная чемпионка Олимпиады Тириль Экхофф в социальных сетях рассказала, что получила серебряную медаль Олимпийских игр — 2014 в Сочи (Россия).

«На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году был допинг, поэтому в 2024-м у нас оказалась серебряная медаль», — написала Экхофф в социальных сетях.

Фото: Страница Тириль Экхофф в социальной сети

Напомним, на Олимпиаде в Сочи серебро в женской эстафете завоевала сборная России в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной. Результаты Ольги Зайцевой аннулировали из-за допинга, серебряные медали перешли сборной Норвегии, которые изначально финишировали четвёртыми.

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