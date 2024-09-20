Стали известны претенденты на проведение чемпионатов мира по биатлону в 2028 и 2029 годах

На ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) будут определены страны-хозяйки чемпионатов мира в 2028 и 2029 годах. Конгресс состоится в Белграде (Сербия) с 26 по 29 сентября.

Было подано три заявки на проведение соревнований: Хохфильцен (Австрия), Контиолахти (Финляндия) и Осло (Норвегия). Окончательные места будут объявлены в субботу, 28 сентября. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Напомним, в 2025 году чемпионат мира пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария), а в 2027 году — в Отепя (Эстония). В 2026 году чемпионат мира не будет проводиться из-за Олимпийских игр. Олимпиада-2026 состоится в Италии.