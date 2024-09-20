Самуэльссон: Бах был плохим президентом МОК. У него слишком слабая позиция по России

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о президентстве Томаса Баха в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я не знаю ни одной другой организации или политического образования в любой стране, где можно начать продлевать сроки полномочий… В моём мире это полный абсурд. Я также считаю, что Томас Бах был плохим президентом для МОК. С нетерпением жду кого-то нового.

Думаю, у него была слишком слабая позиция по отношению к России, а сейчас особенно — в отношении СВО и ранее в отношении допинга. Он не смог должным образом решить эти две проблемы. Он кажется немного глухим по отношению к действующим спортсменам», — приводит слова Самуэльссона Sweden Herald.