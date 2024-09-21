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Йоханнес Бё не выступит на летнем чемпионате Норвегии по биатлону

Йоханнес Бё не выступит на летнем чемпионате Норвегии по биатлону
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё не выступит на летнем чемпионате Норвегии, о чём сообщил в соцсетях. Соревнования проходят на этих выходных, с 21 по 22 сентября, в Лиллехаммере.

«Вернулся к команде впервые в этом году. Было приятно снова тренироваться и выкладываться с парнями.

К сожалению, я простудился сегодня (пост был опубликован 20 сентября. — Прим. «Чемпионата»), поэтому никаких гонок для меня на выходных. Надеюсь, что вернусь к тренировкам через несколько дней», — написал Бё на своей странице в социальных сетях.

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