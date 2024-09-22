Стали известны подробности о поисках матери тренера по биатлону Кугаевского

В официальной группе отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» по Тюменской области сообщили, что Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, в день пропажи сообщала родным о боли в ноге.

«Согласно имеющейся информации, Нина Александровна планировала собирать грузди. Вечером того же дня она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалеку от СТ „Росинка“. Вокруг неё было болото. И из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно. Утром 11 сентября 2024 года телефон Нины Александровны отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

Со слов родственников и служб, пропавшая описывает своё местонахождение так: «Сижу на бугре в болоте, вокруг лес, идти не могу, болит нога». Площадь поиска огромная. Сотрудники лесоохраны сообщают о том, что в районе поисковых мероприятий замечены крупные дикие животные: медведь, кабан и лось. Нина Александровна лес знает хорошо, ходит туда на протяжении многих лет, ориентируется хорошо, навыками выживания владеет. Оповещаются близлежащие населенные пункты. Группой коротких прозвонов и репостов проводится мониторинг медучреждений и изучение свидетельств. Выполняются задачи, поставленные отдельным группам», — говорится в сообщении организации.

82-летняя Нина Кугаевская, мать главного тренера региональной сборной, ушла в лес 10 сентября и не вернулась. Поиски пропавшей женщины продолжаются до сих пор.