«Результаты тревожат». Уле-Эйнар Бьорндален — о летнем чемпионате Норвегии по биатлону

Бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о результатах летнего чемпионата Норвегии.

«Результаты удивительны и тревожны. Половина команды не участвовала, и я вообще не припомню такой плохой результат на национальном чемпионате по летнему биатлону на моей памяти. Элитный состав команды должен тщательно проанализировать причины такого провала и предпринять меры для улучшения результатов в предстоящем сезоне. Нельзя допускать повторения подобных ситуаций и позволить коллективной болезни ослабить нашу команду.

Я обеспокоен результатами, но, зная, насколько опытны наши тренеры, я уверен, что ребята смогут восстановиться и прийти в форму. Будет интересно посмотреть на них на первом этапе Кубка мира», — приводит слова Бьорндалена Fondo Italia со ссылкой на эфир телеканала TV2.

Лучшие результаты из сильнейших норвежских биатлонистов на летнем первенстве страны показали олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Стурла Легрейд (седьмое место в спринте) и обладатель трёх золотых медалей Олимпиад в эстафетах Тарьей Бё (такой же результат в масс-старте).