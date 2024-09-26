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Швейцарская биатлонистка заявила о желании поужинать с Симоной Байлз

Швейцарская биатлонистка заявила о желании поужинать с Симоной Байлз
Симона Байлз
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Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин рассказала о желании провести ужин вместе с семикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Симоной Байлз. Международный союз биатлонистов (IBU) в рубрике на своём официальном сайте предложил спортсменам рассказать о личностях, с которыми они хотели бы поужинать.

«Симона Байлз мне как спортсменка нравилась до громкой истории на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Удивительно было видеть, насколько она идеальна вживую. В детстве я занималась гимнастикой и до сих пор люблю смотреть её по телевизору. Когда она выполняет упражнения, это кажется таким простым, но на самом деле всё сложно. Это настоящее искусство от Симоны!» — приводит слова Гаспарин пресс-служба IBU.

Ранее Симона Байлз попала в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

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