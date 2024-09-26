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Симон Фуркад рассказал о сборе женской сборной Франции в Линцерхайде

Симон Фуркад рассказал о сборе женской сборной Франции в Линцерхайде
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Тренер женской биатлонной сборной Франции Симон Фуркад рассказал о том, как команда потренировалась в швейцарском Линцерхайде, где в 2025 году пройдёт чемпионат мира.

«Занятия на площадке чемпионата мира 2025 года были действительно очень интересными. Мы смогли по-настоящему привыкнуть, немного приспособиться к месту, сориентироваться и, в частности, познакомиться со стрельбищем, которое пусть и не такое, как зимнее, но очень похоже на него. Это позволило нам хорошо сориентироваться, проведя важные тренировки, которые, однако, помешали нам получить оптимальную свежесть в Преманоне. Тем не менее в этом есть и плюсы. Мы проведём оценку, чтобы продолжить работу на следующих сборах», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдёт с 12 по 23 февраля.

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