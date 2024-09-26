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Йоханнес Бё — о нововведениях IBU: никто не будет ждать, пока лидеры добегут до лёжки

Йоханнес Бё — о нововведениях IBU: никто не будет ждать, пока лидеры добегут до лёжки
Йоханнес Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о нововведениях от Международного союза биатлонистов (IBU).

С сезона-2024/2025 15 лучших спортсменов общего зачёта КМ будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й. Решение приняли с целью удержания и увеличения аудитории, которая смотрит соревнования по ТВ и в сети Интернет.

«Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдёт обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лёжки. Мы об этом говорили», – приводит слова Бё-младшего TV2.

Ранее стало известно, что норвежский город Шушен отказался от этапа Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти с 4 по 7 декабря, из-за финансового положения.

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