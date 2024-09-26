Шведский биатлонист Самуэльссон раскритиковал нововведения, о которых объявил IBU

Олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о нововведениях Международного союза биатлонистов (IBU).

С сезона-2024/2025 15 лучших спортсменов общего зачёта КМ будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й. Решение приняли с целью удержания и увеличения аудитории, которая смотрит соревнования по ТВ и в сети Интернет.

— Мы весьма критично отнеслись к этому предложению и проголосовали против него через нашего представителя в организации. Знаю, что подавляющее большинство биатлонистов против этого.

— Что вам больше всего не нравится?

— Раньше была очень хорошая система. Все были довольны. Но мы поняли, что они (IBU. — Прим. «Чемпионата») хотят перемен, главным образом из-за ТВ и для проведения более захватывающих гонок. Но есть риск недобросовестной конкуренции. Тот, кто занимает 16-е место на Кубке мира, может стартовать 16-м в гонке, а 15-й номер тотала может получить 75-й биб», — приводит слова Самуэльссона Expressen.