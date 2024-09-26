Биатлонисты Калинина и Емерхонов сыграли свадьбу

Российские биатлонисты Любовь Калинина и Евгений Емерхонов стали мужем и женой. Об этом сообщили сами спортсмены в социальных сетях.

Супружеская пара поделилась красивыми фотографиями со дня бракосочетания.

Фото: Соцсети Любови Калининой и Евгения Емерхонова

Фото: Соцсети Любови Калининой и Евгения Емерхонова

Напомним, 23-летняя Любовь Калинина является крёстной матерью младшей дочери биатлонистов Эдуарда и Дарьи Латыповых.

24-летний Евгений Емерхонов неоднократно становился победителем и призёром всероссийских соревнований среди юниоров. Он является обладателем серебряной медали в одиночной смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы 2022 года в Поклюке (Словения). На чемпионате России 2022 года впервые поднялся на подиум на взрослом уровне, выиграв бронзу в составе эстафетной команды Удмуртии.