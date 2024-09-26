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«Этот выбор представляет собой шаг назад». Томмазо Джакомель — о нововведениях IBU

«Этот выбор представляет собой шаг назад». Томмазо Джакомель — о нововведениях IBU
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о нововведениях Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я считаю, что никто не почувствовал необходимости в этом изменении, которого, вероятно, хотели только вещатели. Мы знаем, что в современном спорте телевизионные рейтинги считаются самым важным, потому что большая часть доходов поступает именно оттуда. Во многих случаях это идёт в ущерб чисто спортивному аспекту, и, к сожалению, мы, спортсмены, ничего не можем с этим поделать.

Сюрпризов, конечно, будет ещё больше, потому что в биатлоне часто побеждает сильнейший, но не всегда. Посмотрим. На мой взгляд, этот выбор представляет собой шаг назад. Мы думали исключительно о телерейтингах, оставляя в стороне другие аспекты. Мне немного жаль», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Напомним, IBU ввёл новые правила в спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира. Теперь 15 лучших спортсменов общего зачёта будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.

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