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«Прежде чем критиковать, стоит попробовать». Доротея Вирер поддержала новые правила IBU

«Прежде чем критиковать, стоит попробовать». Доротея Вирер поддержала новые правила IBU
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Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер поддержала нововведения IBU.

«Сейчас я на завершающем этапе своей карьеры, но для молодых людей, у которых впереди ещё много лет, важно, чтобы биатлон не потерял интерес и получил пространство по сравнению с другими видами спорта. Если IBU имеет отличные доходы, мы, очевидно, в долгу перед телевизионными каналами и всем, что есть у гонок. Это приносит пользу самому спортсмену, который может заработать больше за счёт призовых и спонсоров.

Конечно, для громких имён дальнейшие старты станут другими, но следует также сказать, что в случае особых условий IBU уже установил правила, по которым жюри может вернуться к старой системе стартового порядка. IBU, конечно, хочет не навредить нашему виду спорта, а сделать его более зрелищным и привлекательным. Прежде чем что-то критиковать, стоит это попробовать», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Напомним, IBU ввёл новые правила в спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира, согласно которым 15 лучших спортсменов общего зачёта будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.

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