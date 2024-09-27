Виттоцци — о новых правилах IBU: многих это не устраивает, но мы адаптируемся, как всегда

Итальянская биатлонистка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Лиза Виттоцци высказалась о новых правилах IBU.

«Я понимаю причины, которые подтолкнули федерацию принять это решение, но немного скептически отношусь к этому, поскольку мне это кажется значительным изменением. Нет смысла скрываться, этот новый регламент лишает преимущества сильнейших. Поэтому нормально, что многих это не устраивает. Но, в конце концов, неважно, что думают спортсмены, решение уже принято, хотя большинство из них с этим не согласились, в том числе и я. Поэтому нам просто приходится адаптироваться к правилам и изменениям, как мы всегда это делали», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, IBU ввёл новые правила спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира, согласно которым 15 лучших спортсменов общего зачёта будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.