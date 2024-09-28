«Это изменение окажет прямое влияние на наш спорт». Йоханнес Кюн — о нововведениях ISU

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн высказался о нововведениях Международного союза биатлонистов (IBU).

С сезона-2024/2025 15 лучших спортсменов общего зачёта КМ будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й. Решение приняли с целью удержания и увеличения аудитории, которая смотрит соревнования по ТВ и в сети Интернет.

«Мы понимаем идею федерации, но критически относимся к ожидаемым изменениям. Я буду пытаться защищать позицию спортсменов. Конечно, есть гонки, где условия одинаковы для всех, но это не всегда так. Это изменение окажет прямое влияние на наш спорт. Ведь условия гонок неидеальны и зависят от мест. Где-то — мягкие трассы, где-то — искусственный снег, а тебе надо бежать в плотной группе. Это может стать проблемой для спортсменов», — приводит слова Кюна Fondo Italia.