Российских биатлонистов не допустили до международных соревнований

Российские биатлонисты не были допущены до международных соревнований сезона-2024/2025. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международного союза биатлонистов (IBU). В эти дни в сербском Белграде проходит конгресс организации.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит слова представителя IBU источник.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU с февраля 2022 года.